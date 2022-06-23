Врачи рассказали, как избежать обострения аллергии в сезон цветения тополей

Фото: depositphotos/2happy
Обострение аллергии в период цветения тополей вызывает не сам тополиный пух, а пыльца, которую он переносит, заявила доцент кафедры иммунологии медико-биологического Медуниверситета имени Пирогова Ольга Пащенко. Об этом сообщает "Парламентская газета".
По ее словам, заложенность носа, чихание, кожный зуд и другие симптомы аллергии провоцируют частицы пыли, прилипающие к пуху. Пащенко напомнила, что период цветения тополей совпадает с периодом цветения многих цветов и трав.
"Сейчас еще цветут луговые травы. Например, одуванчик, чей пух можно спутать с тополиным, а также газонные злаковые травы – мятлик, колосок, овсянница. Доцветают каштаны, сирень и различные кустарники, которые также могут вызвать аллергию", – сказала специалист.
Аллерголог-иммунолог Ольга Громадина, в свою очередь, пояснила, что тополиный пух не содержит белка, который является основным возбудителем аллергии. Она отметила, что, по данным проведенного в июне исследования, в пухе была обнаружена пыльца тимофеевки, мятлика и других летних трав, а также пыльца березы и дуба, которые цветут весной.
"Так что тополиный пух может продлевать поллиноз у аллергиков, у которых заболевание обостряется весной", – пояснила Громадина.
По словам специалиста, точно определить аллерген можно с помощью специальных тестов – кожных проб и анализов крови. Однако эти исследования нельзя проводить в период обострения заболевания, поэтому их осуществляют поздней осенью.
"В арсенале врачей есть много препаратов, которые снижают воспаление в организме и минимизируют симптомы аллергии. Их, как правило, назначают курсом – на несколько недель или месяцев в зависимости от проявлений заболевания", – заявила Громадина.
Она рассказала, что самым эффективным способом лечения аллергии является аллерген-специфическая иммунотерапия. Суть данного метода заключается в своеобразной тренировке иммунной системы: ее учат воспринимать чужеродные антигены как безопасные и не реагировать на них воспалением. Делается это посредством приема специально подобранного препарата с содержанием небольших доз аллергена, чтобы выработать у организма толерантность к нему. Однако у данного метода есть существенный минус: процесс лечения занимает не менее 3–5 лет.
Ранее аллероголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что людям с аллергией на тополиный пух необходимо защитить дыхательные пути и глаза. По его словам, дома на окна необходимо повесить москитную сетку или марлю, чтобы пыль, пыльца и пух не попадали внутрь. То же самое рекомендуется проделать и на работе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: