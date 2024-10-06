МЧС предупредило москвичей о сильном дожде вечером

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сильный дождь ожидается в Москве в воскресенье, 6 октября, по 18:00, предупредила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице. Непогода сохранится до 09:00 понедельника, 7 октября.

В связи с этим представители ведомства рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и нарастить дистанцию от идущих впереди транспортных средств. Кроме того, им стоит отказаться от внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений, подчеркнули в МЧС.

Также москвичам посоветовали парковать автомобиль вдали от деревьев. При этом пешеходам, которые будут находиться на улице, рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Вместе с тем москвичей призвали не оставлять детей без присмотра.

В ведомстве также напомнили, что в случае необходимости горожане могут позвонить по телефонам 101 или 112, а также набрать единый телефон доверия ГУ МЧС России по столице – 8 (495) 637-31-01.

Прогнозируется, что в ночь на понедельник, 7 октября, в Москве может выпасть до 20 миллиметров осадков. Синоптики также не исключают начало грозы, что в октябре случается крайне редко.