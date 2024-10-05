Синоптик Вильфанд: до 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве 6 и 7 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Выпадение до 25% месячной нормы осадков ожидается в столице в воскресенье и понедельник, 6 и 7 октября, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом в первую половину воскресенья дождей не будет.

"После полудня начнется очередное изменение циркуляции и будет проходить теплый фронт. В воскресенье, в ночь на понедельник и в первой половине понедельника будет дождь. И интенсивность его будет заметная", – передает ТАСС слова синоптика.

Дожди благотворно отразятся на состоянии почвы, они пропитают ее влагой, отметил Вильфанд.

Понедельник станет самым ненастным днем грядущей недели, заявила ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Тем не менее циклон принесет в Москву и порцию тепла: ночью температура составит 6–8 градусов, а днем воздух прогреется до 15–17 градусов. Значения превышают норму на три градуса.

