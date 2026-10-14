В Новороссийске обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов

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Небольшие выбросы нефтепродуктов обнаружили на береговой линии Новороссийска, их происхождение устанавливают. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

По данным регионального министерства ГО и ЧС, пробы взяли для анализа, чтобы определить состав веществ и установить их источник.

При этом обнаруженные выбросы не относятся к нефтепродуктам, которые перевозил танкер, поврежденный в октябре в результате атаки безэкипажного катера в Сочи. Значительных выбросов на берегу и крупных нефтяных пятен на поверхности моря не зафиксировали.

К уборке береговой линии привлекли 42 человека – сотрудников "Кубань-спас" и Новороссийской муниципальной службы спасения. В работах задействовали 11 единиц техники.

Ранее в Черном море атаковали безэкипажными катерами танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии, перевозивший нефть. Инцидент произошел вечером 6 октября, после чего на судне начался пожар. Всех 23 членов экипажа – граждан Индии – спасли, никто из них не пострадал. Позже открытое горение ликвидировали, а у берегов Сочи не обнаружили загрязнения воды и превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

В настоящее время сохраняется угроза разлива нефтепродуктов. В связи с этим в Геленджике и Новороссийске ввели режим повышенной готовности, чтобы предотвратить возможные последствия аварии и оперативно реагировать на угрозу загрязнения побережья.