Матвиенко предложила проанализировать "магазины по продаже дипломов"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проанализировать деятельность "магазинов по продаже дипломов" и принять меры. Об этом она заявила на пленарном заседании Совета Федерации.

Матвиенко обратила внимание, что за последние годы в России появился целый пласт частных вузов, которые имитируют образование. Она отметила, что ничего плохого в частных высших учебных заведениях нет, это мировая практика, если они действительно занимаются качественной подготовкой специалистов.

"Валерий Николаевич (Фальков, глава Минобрнауки РФ. – Прим. ред.) называл цифру 350 частных высших учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность", – сказала Матвиенко.

Она также подчеркнула, что за качество образования независимо от формы учебного заведения всегда отвечает государство.

Матвиенко отметила и то, что сейчас вузы регистрируются онлайн за 5 дней "без всякой ответственности и гарантий", хотя прежде эта процедура составляла 45 дней. Она задалась вопросом, кто провел "такую диверсию".

На этом фоне председатель Совфеда предложила обратиться к правительству РФ с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до "наведения порядка в этой сфере" и уточнения законодательства.

Ранее сообщалось, что с 2027 года во всех программах высшего образования в России появятся модули по искусственному интеллекту. По словам Фалькова, Минобрнауки учитывает стремительное развитие ИИ и уже внедрило соответствующие модули в 1 433 программы.