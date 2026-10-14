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14 октября, 13:12

Общество

В вузах России станет больше бюджетных мест по программам информационных технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Минобрнауки России планирует увеличить количество бюджетных мест в ведущих университетах по востребованным специальностям, прежде всего в сфере информационных технологий. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

На "правительственном часе" в Совете Федерации министр заявил, что при принятии решения учтут результаты нынешней приемной кампании. Расширить бюджетный набор намерены по направлениям, на которые сохраняется высокий спрос.

Ранее Минобрнауки России выступило с инициативой изменить правила поступления в вузы для победителей и призеров олимпиад. Фальков заявил, что право на зачисление без вступительных испытаний могут оставить только победителям, а не призерам. По его словам, это позволит сделать отбор абитуриентов более прозрачным и адресным.

Кроме того, министерство предложило ужесточить требования к вузовским олимпиадам, приблизив их к стандартам Всероссийской олимпиады школьников и ЕГЭ. По словам Фалькова, такие соревнования должны проходить по единым строгим правилам.

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