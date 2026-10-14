Певица Жасмин рассказала, что узнала новость о втором внуке на собственном концерте

Фото: legion-media.com/ТАСС/Евгений Мессман

Заслуженная артистка России, певица Жасмин (настоящее имя – Сара Шор. – Прим. ред.) заявила, что новость о втором внуке она узнала на собственном концерте в день рождения. Об этом исполнительница рассказала РИА Новости.

"Мы заранее решили, что откроем конверт (с результатом УЗИ, в котором указан пол ребенка. – Прим. ред.) именно на моем концерте, в день моего рождения. Мне хотелось разделить этот счастливый момент с любимыми зрителями. Это стало одним из самых трогательных и незабываемых подарков!" – поделилась она.

Жасмин отметила, что с нетерпением ждет появления второго внука и уже готовится к роли бабушки двух мальчиков.

Певица впервые стала бабушкой в октябре прошлого года. Тогда у ее сына Михаила и его жены Евы родился мальчик, которого назвали Борис.

Ранее актер Рузиль Минекаев, известный по роли в сериале "Слово пацана: кровь на асфальте", заявил, что они с супругой Азизой ждут второго ребенка. Они опубликовали видео, на котором заметно, что девушка беременна. Вместе с супружеской парой на кадрах запечатлен их первый сын.