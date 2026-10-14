Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 14:14

Шоу-бизнес

Певица Жасмин рассказала, что узнала новость о втором внуке на собственном концерте

Фото: legion-media.com/ТАСС/Евгений Мессман

Заслуженная артистка России, певица Жасмин (настоящее имя – Сара Шор. – Прим. ред.) заявила, что новость о втором внуке она узнала на собственном концерте в день рождения. Об этом исполнительница рассказала РИА Новости.

"Мы заранее решили, что откроем конверт (с результатом УЗИ, в котором указан пол ребенка. – Прим. ред.) именно на моем концерте, в день моего рождения. Мне хотелось разделить этот счастливый момент с любимыми зрителями. Это стало одним из самых трогательных и незабываемых подарков!" – поделилась она.

Жасмин отметила, что с нетерпением ждет появления второго внука и уже готовится к роли бабушки двух мальчиков.

Певица впервые стала бабушкой в октябре прошлого года. Тогда у ее сына Михаила и его жены Евы родился мальчик, которого назвали Борис.

Ранее актер Рузиль Минекаев, известный по роли в сериале "Слово пацана: кровь на асфальте", заявил, что они с супругой Азизой ждут второго ребенка. Они опубликовали видео, на котором заметно, что девушка беременна. Вместе с супружеской парой на кадрах запечатлен их первый сын.

Читайте также


шоу-бизнес

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика