"Москвариум" примет двух белух и морского льва из Крыма

Фото: пресс-служба "Москвариума"

"Москвариум" готовится принять трех морских млекопитающих из дельфинария Евпатории, сообщает пресс-служба центра океанографии и морской биологии.

Отмечается, что решение связано со сложной обстановкой в Крыму, перебоями с электричеством и трудностями с поставками кормов и витаминов для животных.

В Москву, в частности, планируют перевезти белух Лею и Хана, а также южноамериканского морского льва по кличке Бублик. Белухи живут в евпаторийском дельфинарии около 15 лет – практически с детства. Длина Леи составляет примерно четыре метра, а вес – 800 килограммов. Хан достигает 4,5 метра в длину и весит около тонны. Бублик родился в Крыму и провел там четыре года. Его вес составляет примерно 120 килограммов при длине тела 1,6 метра.

Как сообщила заместитель генерального директора "Москвариума" и руководитель биологического департамента Ирина Мейнцер, центр также передаст крымскому дельфинарию годовой запас витаминов для поддержания здоровья и активности морских млекопитающих, которые останутся на его попечении. По словам Мейнцер, с поставками таких препаратов в России возникли трудности.

Морского льва уже доставили из Крыма. Он будет находиться на карантине в вольере для ластоногих, оборудованном бассейном и сухой зоной. Специалисты будут постепенно знакомить его с другими животными.

Белухи пока остаются в Евпатории – перед транспортировкой специалисты "Москвариума" проверяют их здоровье. Предварительно состояние обоих животных оценивается как удовлетворительное. При этом у Хана есть хронические проблемы с кожей, а у Леи после давней травмы повреждены оба глаза. Животным предстоят дополнительные обследования, наблюдение и лечение.

Перевозку белух организуют после первого этапа медицинской помощи. По прибытии они пройдут карантин, за ними будут следить ветеринары и специалисты по морским млекопитающим. К работе также привлекут сотрудников, отвечающих за водоподготовку, водолазов и инженеров.

Карантин белух может занять до шести месяцев. Продолжительность этого этапа определят с учетом состояния здоровья животных. В общий вольер с дельфинами их переведут только после полного восстановления. За время карантина специалисты проведут комплексное медицинское обследование и помогут белухам адаптироваться к новым условиям. Информацию об их состоянии и привыкании к новой среде центр обещает публиковать в своих социальных сетях.

В этом году в "Москвариуме" на ВДНХ появились и другие новые обитатели – илистые прыгуны и двухгребневые василиски. Для них оборудовали просторный биотопный аквариум, создали подходящий микроклимат и организовали кормление с учетом особенностей рациона.

Илистые прыгуны – тропические рыбы, способные проводить большую часть жизни на суше. Они передвигаются с помощью мускулистых грудных плавников, могут дышать атмосферным воздухом и через кожу, а также подпрыгивать на высоту до 30 сантиметров. Василиски, в свою очередь, вырастают до 60–80 сантиметров в длину, причем хвост занимает почти две трети тела. Эти ящерицы хорошо плавают, могут находиться под водой до получаса и развивать на суше скорость до 11 километров в час.