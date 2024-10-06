Уголовное дело возбуждено после отравления 30 детей в спортивной школе в Якутии

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Уголовное дело завели по факту отравления 30 учеников Харанской спортивной школы в Якутии. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионального главка СК РФ.

"30 учеников учреждения в возрасте от 8 до 12 лет обратились в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу <...> с симптомами пищевой токсикоинфекции. 27 несовершеннолетних госпитализированы, состояние всех детей оценивается как удовлетворительное", – говорится в публикации.

Расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Об отравлении в спортивной школе стало известно ранее. Информация об ухудшении самочувствия воспитанников поступила следователям 4 октября.

Позднее региональное управление Роспотребнадзора приостановило деятельность пищеблока в школе. Специалисты взяли различные пробы для проведения дальнейших исследований. Учебный процесс сейчас проходит в удаленном формате.

