Более 10 человек отравились в детском лагере в Тамбовской области

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В Тамбовской области 14 человек из детского лагеря "Спутник" обратились в больницу с признаками отравления. Об этом рассказал глава региона Максим Егоров в своем телеграм-канале.

"Сегодня в Мичуринске в скорую помощь поступило сообщение об отравлении 14 человек в детском лагере "Спутник" Мичуринского аграрного университета", – сказал Егоров.

В результате двое обратившихся были госпитализированы с симптомами отравления средней тяжести, их состояние оценивается как удовлетворительное. Остальные 12 пациентов написали отказ от госпитализации.

В настоящее время в лагерь выехали сотрудники областного Роспотребнадзора, а также специалисты Минздрава и Минобразования по региону.

Между тем Роспотребнадзор не обнаружил никаких вредных веществ в продуктах, которые были изъяты из магазина и дома отравившейся семьи в Красноярском крае. Так, проверяли на санитарно-химические показатели магазинные пельмени и куриное мясо, а также домашний бульон, приправы, кетчуп, курицу с картофелем, тушеную рыбу и питьевую воду.

Семья из села Красная Сопка обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось – оба ребенка скончались. На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи называли в качестве основных версий произошедшего употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление путем вдыхания паров инсектицидного аэрозоля. Одна из экспертиз уже показала наличие в анализах следов вещества из состава инсектицидного средства от насекомых.