Роспотребнадзор не выявил опасных веществ в продуктах отравившейся семьи под Красноярском

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Роспотребнадзор не обнаружил никаких вредных веществ в продуктах, которые были изъяты из магазина и дома отравившейся семьи под Красноярском для проведения экспертиз. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Проверяли на санитарно-химические показатели магазинные пельмени и куриное мясо, а также домашний бульон, приправы, кетчуп, курицу с картофелем, тушеную рыбу и питьевую воду. В результате выяснилось, что все продукты соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Семья, проживающая с четырьмя детьми в красноярском селе Красная Сопка, обратились в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось – оба ребенка скончались.

На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый. Родителей погибших детей уже выписали из больницы, а врачам удалось сохранить ребенка у отравившейся женщины, которая находилась на 9-м месяце беременности. Похороны детей пройдут в ближайшее время.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. По данным СК, перед отравлением семья ела купленные в местном магазине курицу и пельмени. Позже стало известно, что торговая точка продавала продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Следователи называли в качестве основных версий произошедшего употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление путем вдыхания паров инсектицидного аэрозоля. Одна из экспертиз уже показала наличие в анализах следов вещества из состава инсектицидного средства от насекомых.

