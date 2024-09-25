СК: родителей погибших при отравлении под Красноярском детей выпишут 25 сентября

Фото: depositphotos/sudok1

Родителей четырех детей, которые погибли в результате отравления в Красноярском крае, выпишут из больницы 25 сентября. Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Выяснилось, что врачам удалось сохранить ребенка у отравившейся женщины, которая находилась на 9-м месяце беременности. При этом, как уточнили агентству в ведомстве, родители получили разрешение на захоронение погибших детей, поэтому церемония пройдет после выписки мужчины и женщины, которых уже ждут другие родственники.

Родители вместе с четырьмя детьми из красноярского села Красная Сопка обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Через некоторое время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось, после чего оба ребенка скончались.

На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

По факту произошедшего следователи завели дело. По версии СК, перед отравлением семья ела купленные в местном магазине курицу и пельмени. Вскоре выяснилось, что торговая точка продавала продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Следователи называют в качестве основных версий гибели детей под Красноярском употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление путем вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.

При этом превышения уровня опасных веществ в продуктах, которые употребляла семья, не было обнаружено. Однако другая экспертиза показала наличие в анализах членов семьи следов вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых.

