СК обнаружил в анализах отравившихся под Красноярском следы вещества, входящего в дихлофос

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Следователи обнаружили в анализах отравившейся под Красноярском семьи следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Однако правоохранители продолжают рассматривать версию отравления продуктами с неизвестным веществом общетоксического действия или в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля, несмотря на новые результаты.

В свою очередь, главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что при отравлении дихлофосом воздействие на организм идет сразу при неправильном применении химиката.

"Обычно вызывают человека, который проводит обработку. Люди уходят из помещения. Потом помещение проветривается, тщательно убирается, нужна влажная уборка. Есть целая инструкция, как проводить обработку", – пояснил он в беседе с RT.

При этом пострадавшая семья, напомнил специалист, решила сделать все самостоятельно. Из-за этого повышенная концентрация могла попасть и на кожу, и на слизистую. Дети же, как наиболее чувствительные, получили большую дозу, подчеркнул эксперт. Однако Тутельян уточнил, что версия с неправильным применением химиката пока предварительная.

Семья с четырьмя детьми из села Красная Сопка обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, оба ребенка скончались. На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. По данным следствия, перед отравлением семья съела курицу и пельмени, которые были куплены в местном магазине. Вскоре выяснилось, что магазин продавал продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Спустя время следователи заявили, что дети могли погибнуть из-за неустановленного токсичного вещества. Основной версией трагедии стало отравление аэрозольным препаратом от насекомых. При этом, как ранее сообщала прокуратура, семья могла пострадать от продукции собственного хозяйства.