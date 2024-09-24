Следов дихлофоса не обнаружили у еще двух погибших детей в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следов сыпучего средства от мух в организмах у еще двух погибших детей в Красноярском крае не найдено, передает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.

"По предварительным данным экспертов КГБУЗ Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы, в организме еще двоих детей – 13-летнего мальчика и 11-летней девочки – следов сыпучего инсектицидного средства от мух не обнаружено", – говорится в сообщении.

При этом ранее эксперты также не обнаружили следы средства от мух в организмах отца и одной из умерших девочек.

Семья с четырьмя детьми из села Красная Сопка обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, оба ребенка скончались. На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. По данным следствия, перед отравлением семья съела курицу и пельмени, которые были куплены в местном магазине. Вскоре выяснилось, что магазин продавал продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Спустя время следователи заявили, что дети могли погибнуть из-за неустановленного токсичного вещества. Основной версией трагедии стало отравление аэрозольным препаратом от насекомых. При этом, как ранее сообщала прокуратура, семья могла пострадать от продукции собственного хозяйства.