В СК не подтвердили версию об отравлении красноярской семьи дихлофосом

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Судмедэкспертиза не обнаружила в организмах членов отравившейся семьи из Красноярского края средства от мух. Об этом заявили в региональном управлении СК РФ, передает газета "Известия".

"По предварительным данным экспертов КГБУЗ "Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы", в организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено", – говорится в сообщении.

Семья, проживающая с четырьмя детьми в селе Красная Сопка, обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, оба ребенка скончались. На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

По факту произошедшего СК завел уголовное дело. По данным следствия, перед отравлением семья съела курицу и пельмени, которые были куплены в местном магазине. Следователи изъяли из торговой точки все полуфабрикаты и курицу. Вскоре выяснилось, что магазин продавал продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Позже следователи назвали причиной гибели детей неустановленное токсичное вещество. При этом, как предполагает прокуратура, семья могла пострадать от продукции собственного хозяйства.

В свою очередь, мать погибших детей заявила, что не добавляла в еду никаких посторонних веществ во время приготовления. По словам женщины, она купила в местном магазине сырую курицу, пельмени и приправу.

