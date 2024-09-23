Родители детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пришли в сознание

Фото: Прокуратура Красноярского края

Родители погибших после ужина с курицей и пельменями детей в Красноярском крае пришли в сознание, следователи в скором времени их допросят. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального СК сообщает РИА Новости.

"Родители пришли в сознание, выезжаем допрашивать. Состояние стабильное, близкое к удовлетворительному", – сообщили следователи.

Ранее в рамках расследования уголовного дела были допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории и родственники семьи.

Семья с четырьмя детьми из села Красная Сопка обратилась в больницу с признаками пищевого отравления в виде тошноты и рвоты 21 сентября. Спустя некоторое время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, они скончались в больнице. На следующий день умер третий пострадавший ребенок, а в ночь на 23 сентября скончался четвертый.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители установили, что накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, которые они купили в местном магазине. После этого оттуда были изъяты все полуфабрикаты и курица.

СК установил, что причиной гибели детей стало неустановленное токсичное вещество. На данный момент проводятся дополнительные исследования для установления точной причины смерти.