Четвертый ребенок умер в Красноярском крае после отравления

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Четвертый ребенок из семьи, которая отравилась неизвестным веществом после ужина курицей и пельменями, умер в Красноярском крае. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщает ТАСС.

"Сегодня ночью скончался 4-й ребенок (12-летний)", – сообщили в прокуратуре.

Семья с четырьмя детьми из села Красная Сопка обратилась в больницу с признаками пищевого отравления в виде тошноты и рвоты 21 сентября. Спустя некоторое время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, они скончались в больнице. На следующий день скончался третий пострадавший ребенок.

Правоохранители выяснили, что накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, которые они купили в местном магазине. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи изъяли все полуфабрикаты и курицу из магазина, где они были приобретены.

Впоследствии СК установил, что причиной гибели детей стало неустановленное токсичное вещество. На данный момент проводятся дополнительные исследования для установления точной причины смерти.