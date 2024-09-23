23 сентября, 04:59Происшествия
Четвертый ребенок умер в Красноярском крае после отравления
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Четвертый ребенок из семьи, которая отравилась неизвестным веществом после ужина курицей и пельменями, умер в Красноярском крае. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщает ТАСС.
"Сегодня ночью скончался 4-й ребенок (12-летний)", – сообщили в прокуратуре.
Семья с четырьмя детьми из села Красная Сопка обратилась в больницу с признаками пищевого отравления в виде тошноты и рвоты 21 сентября. Спустя некоторое время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, они скончались в больнице. На следующий день скончался третий пострадавший ребенок.
Правоохранители выяснили, что накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, которые они купили в местном магазине. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи изъяли все полуфабрикаты и курицу из магазина, где они были приобретены.
Впоследствии СК установил, что причиной гибели детей стало неустановленное токсичное вещество. На данный момент проводятся дополнительные исследования для установления точной причины смерти.
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