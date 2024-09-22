Правоохранители рассматривают несколько причин гибели детей под Красноярском

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Правоохранители рассматривают несколько причин смерти детей после ужина курицей и пельменями в Красноярском крае, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Одной из версий является отравление продуктами питания, которые были куплены в местном магазине. Следователи также не исключают попадания в приготовленную пищу опасного для жизни вещества.

К настоящему моменту представители ведомства выяснили, что семья не состоит на учете в органах системы профилактики. Соседи характеризуют их положительно.

Семья с четырьмя детьми из села Красная Сопка обратилась в больницу с признаками пищевого отравления в виде тошноты и рвоты 21 сентября. Спустя некоторое время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, они скончались в больнице. На следующий день умер третий пострадавший ребенок.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Правоохранители установили, что накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, которые они купили в местном магазине. После этого оттуда были изъяты все полуфабрикаты и курица.