СК завел дело после массового отравления людей в парк-отеле Солнечногорска

Фото: Следственный комитет РФ

В Солнечногорске возбуждено уголовное дело после массового отравления людей в парк-отеле, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В СК подчеркнули, что дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

В Сети ранее появилась информация, что с конца августа по начало сентября отдыхающие в парке-отеле обращались за медпомощью из-за резкого ухудшения самочувствия. Как отмечали СМИ, причиной отравления стали некачественные продукты шведского стола отеля.

По данным ведомства, следователи проведут осмотр места и допросы руководства отеля и потерпевших. Точное число отравившихся в настоящее время устанавливается.

Между тем число отравившихся шаурмой на предприятии быстрого питания в городе Сегежа в Карелии выросло до 115. У них диагностировали сальмонеллез.

О массовом отравлении стало известно 4 сентября. Следователи прокуратуры установили, что все пострадавшие покупали готовую продукцию в одной и той же точке общепита.