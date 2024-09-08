СК возбудил дело после отравления обедами на избирательных участках Петербурга

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Санкт-Петербургу"

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает городской главк СК в телеграм-канале.

"По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города", – указано в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи проводят осмотр места происшествия, обыски и комплекс других мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Между тем Роспотребнадзор ведет расследование по факту отравления 29 человек продукцией предприятия "Шаурма" на Дмитровском шоссе. Управление ведомства посоветовало пострадавшим москвичам обратиться в Роспотребнадзор для подготовки иска о возмещении вреда здоровья и морального вреда.