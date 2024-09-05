Роспотребнадзор начал проверку по факту отравления шаурмой 29 человек в Москве

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Роспотребнадзор начал расследование после отравления 29 человек на предприятии "Шаурма" на Дмитровском шоссе с 15 по 26 июля, сообщили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что сотрудники Роспотребнадзора проверили учредителя заведения быстрого питания и установили связь между работой предприятия и отправлениями.

Ведомство порекомендовало москвичам, которые пострадали от продукции заведения "Шаурма", обратиться в Роспотребнадзор. Обращения помогут подготовить иск о возмещении вреда здоровья и морального вреда и передать его в суд.

Между тем по факту массового отравления в Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело: 70 человек, 56 из которых дети, госпитализированы после вспышки острой кишечной инфекции. Вследствие отравления к врачам обратились 212 человек, в регионе приостановили работу две школы, два детских сада и один колледж.