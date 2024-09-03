Около 70 человек госпитализированы в КБР с отравлением

Около 70 человек госпитализированы в Кабардино-Балкарии с кишечным отравлением, сообщает Минздрав региона.

По данным ведомства, вспышка острой кишечной инфекции произошла в Баксане. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. При этом большая часть из обратившихся находятся на амбулаторном лечении в связи с легкой степенью тяжести заболевания.

Подросток 2008 года рождения, находившийся в реанимации, получил телемедицинскую консультацию специалистов федерального центра, и с положительной динамикой его перевели в отделение.

В свою очередь, прокуратура региона говорит о 212 обратившихся к врачам с признаками кишечной инфекции. Из них госпитализированы 63 человека, включая 56 детей. Состояние детей средней тяжести. Приостановили работу две школьные и две дошкольные организации и один колледж.

Прокуратура КБР организовала проверку по факту вспышки кишечной инфекции. МУП "Водоканал Баксан" совместно с МУП "Нальчикский водоканал" проводит гиперхлорирование воды, подаваемой населению по трубам.

К работе привлекли работников Роспотребнадзора региона, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР и администрации города Баксан. Осуществлен забор проб воды из скважин, накопительной емкости, образовательных организаций, а также по адресам заболевших.

Ранее девять человек обратились в Сегежскую ЦРБ в Карелии с признаками острого пищевого отравления. Всех заболевших госпитализировали в инфекционное отделение.

Пациенты находятся в стабильном состоянии средней тяжести. У них взяли пробы для определения возбудителя инфекции.