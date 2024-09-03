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03 сентября, 16:39

Происшествия

Массовое отравление произошло в Карелии

Фото: 123RF/savmaster

Девять человек обратились в Сегежскую ЦРБ в Карелии с признаками острого пищевого отравления, сообщает Минздрав региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Всех заболевших госпитализировали в инфекционное отделение. Пациенты находятся в стабильном состоянии средней тяжести. У них взяли пробы для определения возбудителя инфекции.

Ранее острую кишечную инфекцию диагностировали у 36 курсантов воронежского института МВД. Прокуратура отмечала, что намерена проверить, соблюдались ли санитарно-эпидемиологические требования в вузе.

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