13 мая, 17:31Происшествия
Число отравившихся в Воронеже курсантов выросло до 23
Фото: depositphotos/sudok1
Число отравившихся курсантов воронежского института МВД увеличилось до 23 человек. Соответствующие данные появились в официальном телеграм-канале региональной прокуратуры.
"В настоящее время 7 курсантов образовательного учреждения находятся в инфекционной больнице, 16 – на амбулаторном лечении", – уточняется в публикации.
Надзорное ведомство намерено проверить, соблюдались ли санитарно-эпидемиологические требования в вузе.
Изначально сообщалось о 12 случаях острой кишечной инфекции у курсантов. Врачи оценивали их состояние как удовлетворительное. Планируется провести ряд лабораторных анализов. Причины инфекции не уточняются.
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