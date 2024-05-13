Число отравившихся в Воронеже курсантов выросло до 23

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Число отравившихся курсантов воронежского института МВД увеличилось до 23 человек. Соответствующие данные появились в официальном телеграм-канале региональной прокуратуры.

"В настоящее время 7 курсантов образовательного учреждения находятся в инфекционной больнице, 16 – на амбулаторном лечении", – уточняется в публикации.

Надзорное ведомство намерено проверить, соблюдались ли санитарно-эпидемиологические требования в вузе.

Изначально сообщалось о 12 случаях острой кишечной инфекции у курсантов. Врачи оценивали их состояние как удовлетворительное. Планируется провести ряд лабораторных анализов. Причины инфекции не уточняются.

