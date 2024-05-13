Более 10 курсантов попали в больницу Воронежа с острой кишечной инфекцией

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Острую кишечную инфекцию диагностировали у 12 курсантов в Воронеже. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства.

Он уточнил, что все пациенты – курсанты одного учебного заведения. По его словам, они находятся в удовлетворительном состоянии.

"Лечение продолжается. Проводятся лабораторные исследования. Причина и условия возникновения заболевания уточняются", – добавил собеседник агентства.

Ранее в медицинском колледже Хабаровска зафиксировали вспышку сальмонеллеза среди студентов.

Деятельность буфета образовательного учреждения временно приостановлена постановлением суда. При эпидемиологической проверке обнаружили грубые нарушения в работе столовой колледжа. Сотрудники точки питания принимали сырье без маркировок и готовили еду без технологических карт и инструкций.

