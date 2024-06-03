"Известия": в рыбных консервах выявили превышение нормы мышьяка

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В консервах печени трески от крупного производителя в апреле выявили двукратное превышение нормы мышьяка. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Южного управления Россельхознадзора.

По информации ведомства, изъять эту продукцию из оборота не удалось, поскольку она отсутствовала на складах производителя. Однако, как сообщили в Россельхознадзоре, в стране нельзя пускать в оборот товары, который не соответствует требованиям закона.

Также в ведомстве уточнили, что за 2022 год было отобрано 685 проб из выпущенной производителем продукции, в которых не было обнаружено превышения допустимого уровня мышьяка, а в прошлом году из 755 образцов выявили лишь один случай превышения показателей. В этот раз взяли 239 проб, в которых превышение нормы мышьяка зафиксировали уже в трех случаях.

В Россельхознадзоре предупредили, что недопустимо нарушать технический регламент ЕАЭС, поскольку эти требования были созданы для защиты жизни и здоровья человека. Если производитель пойдет против правил, тогда в отношении него будут приняты меры в соответствии с законом РФ.

Ранее Роскачество обнаружило фальсификат в консервах из печени трески. В продукции торговых марок "Вкусные консервы", "Дикий вылов", "Любконсерв", "О'кей" и "Спецзаказ" нашли несвойственные для печени трески органолептические показатели.

