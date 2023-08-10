Россиянам рассказали, как самостоятельно определить наличие сальмонеллы и листерии в фарше

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Определить, заражен ли фарш сальмонеллой и листерией, можно по внешнему виду продукта. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

"К сожалению, самостоятельно определить их наличие не получится. Но это можно сделать по косвенным признакам. Например, если фарш уже обветренный, давно лежит на полке, а в магазине плохо работает холодильник. Кроме того, если мясной продукт плохо пахнет, это может сигнализировать о наличии опасных бактерий в нем", – объяснила эксперт.

При этом, по словам Соломатиной, сальмонеллы и листерии могут также содержаться в свежем фарше.

Размножение бактерий происходит, если фарш долгое время хранили в тепле либо пропускали через мясорубку, где до этого измельчали зараженное мясо, добавила эксперт. Она подчеркнула, что чем дольше продукт лежал на полке магазина, тем больше бактерий содержится в нем.

Как уточнила Соломатина, избавиться от сальмонеллы и листерии можно только посредством термической обработки. Она посоветовала хорошо прожаривать и варить такое мясо.

В то же время диетолог предупредила, что сальмонеллы и листерии могут вызвать нарушения работы кишечника, а также уничтожение полезной микрофлоры организма.

"Листерии и сальмонеллы выделяют токсины при размножении, на это реагирует наша иммунная система. <...> У человека могут появиться диарея, тошнота, режущие боли в желудке, повышение температуры, слабость, спутанность сознания. Происходит полная интоксикация организма. Иногда даже может понадобиться госпитализация", – резюмировала Соломатина.

Ранее Роскачество обнаружило кишечную палочку в фарше 16 из 18 марок РФ. В частности, сальмонеллы и листерии были обнаружены в фарше брендов "Своя", "ВкусВилл", "Чернышихинское мясо" и "Ярославский бройлер", "Троекурово" и "Перекресток".

Продукцию производителей проверяли по 86 показателям безопасности. Категорию выбрали для проверки на фоне системных проблем и множества запросов со стороны потребителей.

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