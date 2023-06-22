Роскачество выявило пальмовое масло в молочной продукции российских производителей

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В Роскачестве выяснили, что после проверки 2022 года больше половины российских марок молочной продукции не исправились в плане содержания пальмового масла. Об этом сообщает ТАСС.

В прошлом году специалисты организации оценили качество 27 товаров в таких категориях, как сливочное масло, сгущенное молоко, ультрапастеризованное молоко, сметана и пастеризованное молоко. В итоге спустя год только 11 производителей исправили нарушения. Лучше всего дела обстоят в сегменте сметаны, где повысилось качество 75% проверенной продукции.

Что касается ультрапастеризованного молока, то в этой категории было проанализировано три бренда – "Мое любимое лето", "Молочный день" и "Просто молоко". В первых двух случаях снова обнаружились растительные жиры. Проблемы исправил только последний производитель.

В сегменте сгущенки, где год назад доля нарушений составляла 93%, ситуация кардинальным образом не изменилась. Из семи производителей к исправлению замечаний серьезно подошел только "Главпродукт". Производитель "Карламанский" тоже исправился, но не смог достичь опережающих стандартов Роскачества.

Ранее Роскачество проверило сладкие газированные напитки со вкусом колы и выявило в продукции Coca-Cola Classic и "Моя цена" превышение содержания ортофосфорной кислоты. Между тем в напитках брендов "ВкусВилл" и Pepsi зафиксировали превышения по количеству дрожжей и плесневых грибов.



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