Роскачество заявило, что 25% российского мыла неэффективно против бактерий

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Роскачество проверило продающееся в РФ мыло и выяснило, что 25% продукции не подтверждает свои антибактериальные свойства. Об этом организация сообщила на своем сайте.

Ведомство анализировало жидкое антибактериальное мыло, произведенное в России, Турции и других зарубежных странах. Известно, что жидкое мыло марок "Ашан", "Рецепты бабушки Агафьи", Absolut, Bio-Mio и Faberlic оказалось неэффективно против кишечной и синегнойной палочек, стафилококка и кандиды. Роскачество отметило, что две марки мыла оказались вредны для здоровья.

При этом организация уточняет, что жидкое антибактериальное мыло квалифицируют как косметический товар, оно не является медицинским продуктом, единых требований к нему нет.

"Некоторые производители добавляют в мыло для антибактериальных свойств салициловую кислоту и экстракт ромашки, а другие – более агрессивные компоненты, в том числе триклозан, который, к примеру, способствует повышению устойчивости бактерий к антибиотикам", – объяснили в Роскачестве.

При этом 75% продукции доказало свою эффективность как минимум против одного штамма бактерий. Качественным признано мыло марок "Чистая Линия" и Aura, сказали в ведомстве.

Эксперты также напомнили, что антибактериальное мыло может сушить кожу и повышать устойчивость к определенным микробам.

Ранее Роскачество обнаружило кишечную палочку в кефирах марки "Асеньевская ферма", которая производится в Калужской области, и "М-свежесть", производство которой находится в Подмосковье. Низкое содержание молочнокислых бактерий было зафиксировано в марке кефира "Залесский фермер", добавили в организации.

До этого Роскачество проверило роллы "Филадельфия", закупленные в сетевых ресторанах японской кухни, специализированных магазинах, службах доставки и торговых сетях. Превышения по количеству микроорганизмов выявили в роллах из торговых сетей "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", Globus и Spar, магазинов японской кухни "Суши-Маркет", "Сушисет", "Суши Wok", Pizza Sushi Wok, службы доставки Yami Yami, а также из ресторанов японской кухни "Нияма", "Планета суши", "Тануки", "Якитория" и заведений премиум-класса Shore House (Novikov Group), BLUEFIN.