Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов "Филадельфия"

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Роскачество проверило роллы "Филадельфия", закупленные в сетевых ресторанах японской кухни, специализированных магазинах, службах доставки и торговых сетях, сообщает газета "Известия".

По словам главы ведомства Максима Протасова, во всех изделиях обнаружили многочисленные несоответствия по показателям безопасности, что говорит о системных нарушениях на рынке. В частности, в 40% исследованных роллов нашли кишечную палочку. При этом в 100% проверенных роллов выявили превышения по количеству микроорганизмов.

"Все это может говорить о неправильном хранении, то есть несоблюдении температурного режима как компонентов, так и конечного продукта, о нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве и так далее", – сказал Протасов.

Уточняется, что бактерию обнаружили в изделиях из сети магазинов "ВкусВилл" и Spar, магазинов японской кухни "Суши-Маркет", "Суши Wok", Pizza Sushi Wok и службы доставки Yami Yami, что говорит о нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве.

Превышения по количеству микроорганизмов выявили в роллах из торговых сетей "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", Globus и Spar, магазинов японской кухни "Суши-Маркет", "Сушисет", "Суши Wok", Pizza Sushi Wok, службы доставки Yami Yami, а также из ресторанов японской кухни "Нияма", "Планета суши", "Тануки", "Якитория" и заведений премиум-класса Shore House (Novikov Group), BLUEFIN.

В роллах, закупленных в одном из сетевых японских ресторанов и магазине формата take away, нашли бактерию листерии. Это могло произойти из-за того, что работники предприятия, занятые первичной обработкой сырья, не соблюдали правила личной гигиены. Такие бактерии в том числе могли заноситься обувью персонала и посетителей. Также эксперты выявили бактерии золотистого стафилококка в роллах, купленных в двух магазинах японской кухни в столице.

Протасов сообщил, что Роскачество собирается выйти с инициативой нормировать микробиологические показатели в роллах.

Ранее Роспотребнадзор закрыл отдел с роллами и салатами в "Евроспаре" на северо-востоке Москвы. Закрытие произошло после того, как женщина отравилась роллами из этого магазина. Специалисты выявили плесень на оборудовании и поврежденные разделочные доски, которые невозможно хорошо промыть. Еще Роспотребнадзор обнаружил факт разморозки рыбы в раковине для мытья рук.

"ГОСТ шоу": роллы

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