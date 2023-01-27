Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Роспотребнадзор закрыл отдел с салатами и роллами в "Евроспаре" на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Магазин находится по адресу улица Лескова, дом 16.

"На основании поступившей информации из отдела государственной регистрации заболеваний системы АИС "ОРУИБ" о случае острого заболевания кишечной инфекцией неясной этиологии у женщины после употребления роллов", – пояснили в ведомстве причину закрытия.

Согласно данным ведомства, женщина приобрела роллы в цехе по производству салатной продукции, суши и роллов указанного супермаркета. Специалисты провели эпидемиологическое расследование, которое показало, что кишечное заболевание произошло после употребления купленных роллов в "Евроспаре".

Специалисты установили, что в отделе супермаркета находится холодильник для суши-роллов в неудовлетворительном санитарном состоянии. Оборудование вовремя не мыли и не убирали. Из-за этого на стенах появилась плесень.

Кроме того, были обнаружены поврежденные разделочные доски, которые невозможно хорошо промыть. Эксперты также обнаружили, что сотрудники размораживали рыбу в раковине для мытья рук.

Также в помещение датчики температуры находятся в сломанном состоянии. Персонал не соблюдает правила гигиены. Запас дезинфицирующих средств отсутствует. Работники осуществляют деятельность без медобследований, вакцинации против гепатита А и дизентерии Зонне.

В соответствии со статьей 6.6 КоАП РФ цех был опечатан на срок до 90 суток. Кроме того, эксперты изъяли 16 партий готовой продукции общим весом 37 килограммов.

Ранее сообщалось, что число заболевших острой кишечной инфекцией в результате отравления шаурмой в Екатеринбурге увеличилось до 15, 11 из них госпитализированы.

Проведенные лабораторные анализы позволили установить возбудитель заболевания – норовирус второго типа. Помимо постояльцев, аналогичная инфекция была выявлена у троих сотрудников заведения.

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