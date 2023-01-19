Роскачество обнаружило в сметане некоторых марок кишечную палочку

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Роскачество провело анализ сметаны с жирностью 20% и обнаружило в некоторых марках кишечную палочку. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты нашли в сметане Vita не только кишечную палочку, но и слишком большое количество дрожжей и плесеней. У бренда "Аннушкина ферма", "Из молока нашей дойки", "Молочный фермер" также нашли подобный вид бактерий и дрожжи.

Кишечная палочка была зафиксирована и в товарах марок "Калужская зорька", "Киржачский молочный завод", "Козельская", "Молочный домик" и "Просто Азбука" (бренд "Азбуки вкуса"). Факт наличия подобной бактерии говорит о нарушениях санитарии и технологии в ходе производства или условий транспортировки.

В сметане марки "Углече Поле" обнаружили остатки антибиотика доксициклина. Известно, что данный бренд позиционирует себя как производитель органических товаров.

Ранее кандидат медицинских наук Иван Коновалов поделился, чем можно заразиться при доставке посылок. По мнению эксперта, получатель может подхватить респираторные и кишечные болезни. Коновалов заявил, что вирусы могут сохраняться определенный промежуток времени.



Эксперт рассказал, как выбрать сметану

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