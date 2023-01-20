Число пострадавших от кишечной инфекции в Екатеринбурге возросло до 15

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число заболевших острой кишечной инфекцией в результате отравления шаурмой в Екатеринбурге увеличилось до 15 человек, 11 из них госпитализированы. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"В период с 16 по 19 января 2023 года зарегистрировано 15 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей закусочной "У Аро" (Екатеринбург, улица Декабристов, дом 51/2, ИП Бадалян А. С.), 11 из них госпитализированы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проведенные лабораторные анализы позволили установить возбудитель заболевания – норовирус второго типа. Помимо постояльцев, аналогичная инфекция была выявлена у троих сотрудников заведения. В настоящее время инспекторы продолжают эпидемиологическое расследование, в ходе которого им уже удалось выявить в закусочной многочисленные санитарные нарушения.

"Для проведения лабораторных исследований проведен отбор проб: во всех образцах готовой продукции и компонентах для приготовления блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки", – пояснили в ведомстве.

В связи с этим Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете работы владельца заведения, предписал провести санобработку помещения и отстранить инфицированных сотрудников от работы. Также ведомство предписало провести профилактическую санобработку общежития колледжа имени Ползунова, где проживает часть пострадавших.

"В суд направлены документы для решения вопроса о приостановлении деятельности павильона. Материалы дела направлены в правоохранительные органы", – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что острую кишечную инфекцию зафиксировали у 12 посетителей закусочной в Екатеринбурге. Сообщалось, что из пятеро из 11 госпитализированных – подростки в возрасте от 16 до 17 лет. У пострадавших повышенная температура, многократный жидкий стул и рвота.

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