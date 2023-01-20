Более 10 человек попали в больницу из-за отравления шаурмой в Екатеринбурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Острую кишечную инфекцию зафиксировали у 12 посетителей одной из закусочных в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 11 человек, в том числе пятеро подростков от 16 до 17 лет, были госпитализированы. У пострадавших повышенная температура, многократный жидкий стул и рвота. Лабораторное обследование выявило возбудитель заболевания – норовирус второго типа.

"В ходе надзорного мероприятия выявлены многочисленные нарушения СанПиН <...>. Во всех пробах готовой продукции (шаурма с курицей, шаурма с мясом свинины, хот-дог в лаваше) и готовых компонентах обнаружены бактерии группы кишечной палочки", – говорится в сообщении.

В ходе расследования специалисты также выявили, что в закусочной нет туалета, раковины и воды для мытья рук. Кроме того, у одного из сотрудников заведения так же, как и у заболевших, был обнаружен норовирус второго типа.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области указали, что расследование продолжается. В суд направлены документы для решения вопроса о приостановлении деятельности закусочной. Пострадавшим окажут правовую помощь для взыскания материального и морального ущерба.

Ранее сообщалось, что следователи на Сахалине возбудили уголовное дело по факту массового заболевания кишечной инфекцией воспитанников детского сада в селе Новотроицкое. Пострадали 22 ребенка. Дошкольное учреждение было закрыто на карантин.

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