На Сахалине возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в детском саду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи на Сахалине возбудили уголовное дело по факту массового заболевания кишечной инфекцией воспитанников детского сада в селе Новотроицкое. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Дело возбуждено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка действиям лиц, которые ответственны за соблюдение санитарных норм в детском саду.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, речь идет о детском саде "Зеленый остров". Уточняется, что инфекцию обнаружили у 22 детей. Сейчас дошкольное учреждение закрыто на карантин.

Ранее сообщалось, что вспышка кишечной инфекции была выявлена в школе села Ромны в Приамурье. Пострадали 23 ребенка. Образовательное учреждение было переведено на дистанционный режим работы. Прокуратура организовала проверку.

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