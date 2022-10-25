Дети в сельской школе Приамурья заразились кишечной инфекцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Приамурье дети в школе села Ромны массово заразились кишечной инфекцией, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Амурской области.

"Прокуратура Амурской области проводит проверку по факту групповой заболеваемости в МОБУ Ромненская СОШ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что было зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции, большинство заболевших – дети. Образовательное учреждение перевели на дистанционный режим работы.

"На контроле прокуратуры области – результаты эпидемиологического расследования Управления Роспотребнадзора по Амурской области", – говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что по результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора в Нижегородской области объявило об обнаружении кишечной палочки в детском лагере "Восток". Учреждение располагается в Семеновском районе региона. Отмечалось, что нарушения санитарных требований были выявлены в ходе эпидемиологического расследования.

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