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Происшествия

10:23

Норовирус нашли у детей и сотрудника пищеблока на базе отдыха под Красноярском

происшествиярегионы

Фото: krk.sledcom.ru

Норовирус нашли у 15 детей и сотрудника пищеблока на базе отдыха "Бузим" под Красноярском. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по краю Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

"Результаты лабораторных исследований, проведенных в рамках санитарно-эпидемиологического расследования, показали, что у сотрудника пищеблока, а также у пострадавших детей обнаружена РНК норовируса", – говорится в его публикации.

Горяев добавил, что были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований:

  • не соблюдается режим обработки и хранения овощей;
  • не промаркирован кухонный инвентарь;
  • нет условий для соблюдения персоналом личной гигиены (нет мыла, полотенец для рук);
  • отсутствуют сведения о результатах обследования персонала пищеблока на кишечные вирусы.

Работа в рамках санитарно-эпидемиологического расследование продолжается.

Ранее стало известно, что на базе отдыха "Бузим" под Красноярском произошла вспышка острой кишечной инфекции. Горяев сообщил, что будет проводиться санитарно-эпидемиологическое расследование.

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