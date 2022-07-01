Число госпитализированных с отравлением после выпускного под Тамбовом выросло до 15

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трое несовершеннолетних и 12 взрослых жителей города Рассказово Тамбовской области госпитализированы с признаками пищевого отравления после празднования выпускного вечера. Мероприятие проходило в одном из городских кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

"По данным на утро пятницы, в больнице находятся 15 человек, в том числе трое выпускников", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

30 июня в интернете появилась информация о массовом обращении в больницу в городе Рассказово местных жителей с признаками острой кишечной инфекции.

По информации СК, заболевшие являются выпускниками СОШ № 4 и их родителями, которые накануне праздновали выпускной вечер в одном из городских кафе. В связи с произошедшим следственными органами СУ СК России по Тамбовской области начата проверка.

