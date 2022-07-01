СК начал проверку после отравления детей и родителей на выпускном в Тамбовской области

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет начал проверку по информации об отравлении детей и родителей на выпускном в Тамбовской области, сообщило региональное управление СК.
Так, 30 июня в интернете появилась информация о массовом обращении в больницу в городе Рассказово местных жителей с признаками острой кишечной инфекции. По данным СК, 14 человек госпитализированы.
В ведомстве пояснили, что заболевшие являются выпускниками СОШ №4 и их родителями, которые накануне праздновали выпускной вечер в одном из городских кафе. Для проверки указанных сведений следственными органами следственного управления СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка.
Ранее сообщалось, что организована проверка после обращения 14 человек в медучреждение Верхневилюйского района в Якутии с признаками пищевого отравления. Как уточняется, состояние всех обратившихся оценивается как удовлетворительное. Причины отравления уточняются.
До этого сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового пищевого отравления в Тольятти. По данным следствия, с 3 по 5 июня за медицинской помощью обратились 38 человек.
Врачи диагностировали у всех пациентов признаки пищевого отравления. Было установлено, что все пострадавшие являлись клиентами одной из точек питания, которая находится в Центральном районе Тольятти.
Также уголовное дело возбудили по факту массового отравления учащихся Самарского кадетского корпуса МВД РФ. Дело было возбуждено после проверки пищевого блока, обеденного зала, склада продуктов и общежития.
Около 30 учащихся были госпитализированы с отравлением. Позднее учебное заведение сообщило, что после приема пищи, на котором были порядка 300 воспитанников, 42 кадета почувствовали себя плохо. Из них 28 человек были доставлены в медучреждение и 14 – в медсанчасти по обслуживанию кадетского корпуса.
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