СК возбудил уголовное дело по факту массового отравления в Тольятти

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового пищевого отравления в Тольятти. Об этом говорится в сообщении на сайте управления СК РФ по Самарской области.

Уточняется, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

По данным следствия, с 3 по 5 июня за медицинской помощью обратились 38 человек, из них 25 госпитализировали в Тольяттинскую ГКБ № 5, в том числе 4 несовершеннолетних, остальные лечатся амбулаторно.

Врачи диагностировали у всех пациентов признаки пищевого отравления. В настоящее время жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Было установлено, что все пострадавшие являлись клиентами одной из точек питания, которая находится в Центральном районе Тольятти.

"Следователями проведен осмотр места происшествия, установлены поставщики пищевой продукции, а также допрошена директор ресторана", – говорится в сообщении СК.

В настоящее время сотрудники регионального СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту массового отравления учащихся Самарского кадетского корпуса МВД РФ. Дело было возбуждено после проверки пищевого блока, обеденного зала, склада продуктов и общежития.

Около 30 учащихся были госпитализированы с отравлением. Позднее учебное заведение сообщило, что после приема пищи, на котором были порядка 300 воспитанников, 42 кадета почувствовали себя плохо. Из них 28 человек были доставлены в медучреждение и 14 – в медсанчасти по обслуживанию кадетского корпуса.

