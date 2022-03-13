Прокуратура проводит проверку после отравления троих подростков в Королеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Трое подростков попали в больницу с признаками отравления в подмосковном Королеве. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.

Инцидент случился в субботу, 12 марта. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

Сотрудники ведомства планируют установить причины произошедшего. Они оценят исполнение требований законодательства о несовершеннолетних. В частности, прокуроры проверят деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действия родителей.

Ранее массовое отравление произошло в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус". В результате были госпитализированы 103 воспитанника. После инцидента на территории интерната был введен карантин.