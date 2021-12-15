Число госпитализированных с отравлением воспитанников интерната в Туве увеличилось до 103

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Число воспитанников школы-интерната в Туве, госпитализированных с признаками отравления, возросло до 103. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по региону.

"По данным последнего отчета, госпитализированы 103 ребенка. В состоянии детей отмечена положительная динамика. 15 детей требуют повышенного внимания. На контроле и состояние детей, остающихся в школе-интернате. За ними ведется наблюдение, при признаках недомогания детей направляют на госпитализацию", – заявили в министерстве.

Об отравлении воспитанников школы-интерната "Тувинский кадетский корпус" стало известно 14 декабря. Первоначально сообщалось о 74 госпитализированных в больницу города Кызыл. После инцидента на территории интерната был введен карантин.