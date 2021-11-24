СК возбудил уголовное дело после отравления школьников в Брянской области

21:23
Фото: bryansk.sledcom.ru
СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ после отравления школьников в Брянской области. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, 27 учеников Климовской школы № 1 обращались за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.
По данным ведомства, работу пищеблока в учреждении временно приостановили. Следователи также выясняют все обстоятельства произошедшего.
"На месте происшествия во взаимодействии с санитарными врачами региона проведен осмотр, получены необходимые образцы для проведения исследований и экспертиз, анализируются медицинские документы, допрашиваются свидетели и очевидцы", – говорится в сообщении.
Ранее СК возбудил уголовное дело после отравления школьников в Клину. По данным следствия, 15 октября в больницы с признаками пищевого отравления обратились 42 ученика.
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