СК возбудил уголовное дело после отравления школьников в Брянской области

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СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ после отравления школьников в Брянской области. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, 27 учеников Климовской школы № 1 обращались за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.

По данным ведомства, работу пищеблока в учреждении временно приостановили. Следователи также выясняют все обстоятельства произошедшего.

"На месте происшествия во взаимодействии с санитарными врачами региона проведен осмотр, получены необходимые образцы для проведения исследований и экспертиз, анализируются медицинские документы, допрашиваются свидетели и очевидцы", – говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовное дело после отравления школьников в Клину. По данным следствия, 15 октября в больницы с признаками пищевого отравления обратились 42 ученика.

