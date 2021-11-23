Число отравившихся в кафе в Новосибирской области возросло до 48

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Число отравившихся в кафе в городе Татарск Новосибирской области возросло до 48 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на областную прокуратуру.

"Госпитализировано всего двое, состояние средней степени тяжести, стабильное, остальные амбулаторное лечение и наблюдение. Всего [пострадавших] 48, из них 29 взрослые, 19 детей", – рассказали в ведомстве.

22 ноября стало известно, что более 20 человек обратились в больницу города Татарска Новосибирской области с симптомами отравления. Опрос пострадавших показал, что ранее они купили продукты питания в кафе "Суши-Хаус".

По факту произошедшего Татарский межрайонный прокурор организовал проверку. Также оценку соблюдения норм санитарно-эпидемиологического законодательства начали специалисты Роспотребнадзора.