Более 20 человек в Новосибирской области отравились в кафе

10:48
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 20 человек обратились в больницу города Татарска Новосибирской области с симптомами отравления. Об этом сообщает РИА Новости.
Об инциденте рассказали в территориальном отделе Роспотребнадзора. По факту произошедшего Татарский межрайонный прокурор организовал проверку.
"Предварительно установлено, что в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области Татарская ЦРБ обратились более 20 местных жителей с подозрением на отравление", – уточнили в прокуратуре.
Опрос пострадавших показал, что ранее они купили продукты питания в кафе "Суши-Хаус". Межрайонный прокурор Илья Черкас и специалисты Роспотребнадзора выехали на место для оценки соблюдения норм санитарно-эпидемиологического законодательства.
Ранее в ноябре в Удмуртии возбудили уголовное дело по факту массового отравления школьников. Министр образования региона Светлана Болотникова заявила, что по данному факту отравления проводится комплексная проверка, специалисты взяли пробы в столовой. Сообщалось о 32 пострадавших.
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