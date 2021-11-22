Более 20 человек в Новосибирской области отравились в кафе

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Более 20 человек обратились в больницу города Татарска Новосибирской области с симптомами отравления. Об этом сообщает РИА Новости.

Об инциденте рассказали в территориальном отделе Роспотребнадзора. По факту произошедшего Татарский межрайонный прокурор организовал проверку.

"Предварительно установлено, что в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области Татарская ЦРБ обратились более 20 местных жителей с подозрением на отравление", – уточнили в прокуратуре.

Опрос пострадавших показал, что ранее они купили продукты питания в кафе "Суши-Хаус". Межрайонный прокурор Илья Черкас и специалисты Роспотребнадзора выехали на место для оценки соблюдения норм санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее в ноябре в Удмуртии возбудили уголовное дело по факту массового отравления школьников. Министр образования региона Светлана Болотникова заявила, что по данному факту отравления проводится комплексная проверка, специалисты взяли пробы в столовой. Сообщалось о 32 пострадавших.