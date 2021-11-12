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Происшествия

14:20

Число обратившихся за медпомощью удмуртских школьников увеличилось до 32

происшествия регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

32 школьника обратились за медицинской помощью после массового отравления в Удмуртии, помощь врачей также понадобилась трем сотрудникам образовательной организации. Об этом на своей странице в Instagram сообщила зампредседателя регионального правительства Эльвира Пинчук.

"По оперативным данным, 12 ноября в Каракулино за медицинской помощью обратились 32 ребенка... <...> Также за медицинской помощью обратились три сотрудника школы", – написала она.

По словам Пинчук, два ученика находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные же – как взрослые, так и дети – переносят заболевание в легкой форме. Всем обратившимся помощь оказывается амбулаторно.

У восьми учеников предварительно выявлена кишечная инфекция, у оставшихся 24 – вирусная инфекция. Окончательные диагнозы будут поставлены после проведения лабораторных исследований.

Ранее из-за отравления школьников в Каракулино следственное управление СК РФ по Удмуртской Республике возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Изначально сообщалось, что за медпомощью обратились 15 учеников в возрасте 11 лет, позже все они были отпущены домой.

Как отметила глава Минобразования региона, по данному факту в настоящее время проводится комплексная проверка, специалисты взяли пробы в столовой. Занятия в школе временно переведены в дистанционный формат.

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