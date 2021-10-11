В детском саду Ангарска отравились 14 детей

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В Ангарске организовали доследственную проверку после отравления воспитанников детского сада. Об этом сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

"В детском саду № 116 в городе Ангарске отравились 14 детей. По данному факту следственным отделом по городу Ангарск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении.

Известно, что шесть детей накануне обратились в больницу. Двое проходят амбулаторное лечение, у них нашли норовирусную инфекцию.

Ранее в Красноярске школьники отравились после посещения столовой. Пострадавшие были госпитализированы. Шестерым школьникам из разных классов поставили диагноз "острая кишечная инфекция".

