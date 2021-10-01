Прокуратура проверит данные о массовом отравлении школьников в Брянске

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Информацию о массовом отравлении учащихся брянской гимназии поверит местная прокуратура. Об этом говорится в сообщении надзорного органа.

"По указанию прокурора области организовано проведение проверки по факту отравления учащихся МБОУ "Гимназия № 3" города Брянска. При наличии нарушений закона будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на место уже выехал прокурор Володарского района Брянска.

Ранее сообщалось, что в больницу Брянска обратились более 20 учеников гимназии № 3, по предварительным данным, с признаками кишечной инфекции.

Как сообщила директор департамента образования и науки Брянской области Елена Егорова, в образовательном учреждении проводится проверка