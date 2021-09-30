В столовой в Норильске отравились более 40 человек

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В Норильске госпитализировали 44 рабочих компании "Велесстрой" после того, как они поели в столовой предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Рабочие попали в больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что в столовой предприятия выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Столовую временно закрыли. Проведен отбор проб готовой продукции, сырья, воды, смывов с поверхностей технологического оборудования и инвентаря в организации общественного питания.

Ранее сообщалось о массовом отравлении детей в Нижнем Новгороде. У около 40 детей были ярко выражены признаки острой кишечной инфекции. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.