В Казани госпитализировали 12 человек с признаками кишечной инфекции

14:54
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек с признаками кишечной инфекции, у 8 подтвердили сальмонеллез. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
"В управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан с 4 по 7 сентября поступило 20 экстренных извещений на случаи кишечной инфекции среди населения. Госпитализировано 12 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении. Диагноз "сальмонеллез" подтвержден у 8 заболевших с высевом сальмонеллы энтеритидис, у остальных – анализы в работе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все заболевшие посещали кафе "Эклер" индивидуального предпринимателя Набиуллина. Они употребляли в пищу яйцо пашот, круассаны со слабосоленым лососем, брускетты с лососем и беконом.
"По результатам лабораторных исследований в соусе собственного приготовления для блюда яйцо пашот и в слабосоленом лососе обнаружены сальмонеллы энтеритидис, бактерии группы кишечной палочки обнаружены в слабосоленом лососе, салате микс и яйце пашот", – уточняется в сообщении.
Кроме того, бактерии были обнаружены в смывах с оборудования, посуды и спецодежды повара, который готовил эти блюда.
Также работники не соблюдали поточность, не предоставили подтверждающие качество и безопасность продуктов документы, медицинские книжки, персонал работал без масок и перчаток. На продуктах отсутствовали маркировочные ярлыки.
С 4 сентября деятельность кафе временно приостановлена до решения суда, все работники отстранены от работы, а на владельца составлены протоколы.
Ранее в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности, после появления признаков отравления у 24 школьников.
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