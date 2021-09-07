В Казани госпитализировали 12 человек с признаками кишечной инфекции

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В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек с признаками кишечной инфекции, у 8 подтвердили сальмонеллез. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

"В управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан с 4 по 7 сентября поступило 20 экстренных извещений на случаи кишечной инфекции среди населения. Госпитализировано 12 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении. Диагноз "сальмонеллез" подтвержден у 8 заболевших с высевом сальмонеллы энтеритидис, у остальных – анализы в работе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все заболевшие посещали кафе "Эклер" индивидуального предпринимателя Набиуллина. Они употребляли в пищу яйцо пашот, круассаны со слабосоленым лососем, брускетты с лососем и беконом.

"По результатам лабораторных исследований в соусе собственного приготовления для блюда яйцо пашот и в слабосоленом лососе обнаружены сальмонеллы энтеритидис, бактерии группы кишечной палочки обнаружены в слабосоленом лососе, салате микс и яйце пашот", – уточняется в сообщении.

Кроме того, бактерии были обнаружены в смывах с оборудования, посуды и спецодежды повара, который готовил эти блюда.

Также работники не соблюдали поточность, не предоставили подтверждающие качество и безопасность продуктов документы, медицинские книжки, персонал работал без масок и перчаток. На продуктах отсутствовали маркировочные ярлыки.

С 4 сентября деятельность кафе временно приостановлена до решения суда, все работники отстранены от работы, а на владельца составлены протоколы.

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